Ze studzienek kanalizacyjnych we Włocławku wydobywał się dym. Jest wyjaśnienie [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

We wtorek dym wydobywał się z kratek i studzienek kanalizacyjnych w ulicy Brzeskiej, Karnkowskiego i Żabiej, 22 lutego 2022 roku. Wojciech Alabrudziński

We wtorek ze studzienek kanalizacyjnych w ulicy Brzeskiej i przyległych we Włocławku zaczął wydobywać się dym. Poprosiliśmy o wyjaśnienie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała ulica Brzeska.