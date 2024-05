Zebra Triathlon Chełmica 2024 - zawody w gminie Fabianki. Zdjęcia, wideo

To jest takie przetarcie przed całym sezonem triathlonowym - mówi Tomasz Anyżewski, współorganizator imprezy i właściciel studia Iron House. - Przede wszystkim chodzi o wejście do wody w otwartym akwenie. Wiadomo - całą zimę pływamy na basenie, a otwarta woda po zimie to jest coś nowego. Zaprosiliśmy też wszystkich chętnych, którzy chcą po raz pierwszy wystartować w triathlonie, tutaj mają takie przetarcie bez dużej presji. Oprócz tego zgłosiło się do nas paru kolarzy z drużyny Lumac WTR, którzy chcieli pobiegać i pojeździć rowerem, czyli w duathlonie. Przy wsparciu policji mamy fajną trasę i wodną, i drogową. Podziękowania należą się Ośrodkowi Sportu i Rekracji za bieżnię i szatnie.