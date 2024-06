Zjazd Absolwentów LZK we Włocławku, rocznik 1969. Wśród nich - Janusz Tylman. Zdjęcia, wideo

- Zamysł jest taki, by spotkać się po latach, powspominać i zobaczyć mury swojej ukochanej szkoły - mówi Monika Grzanka, organizatorka wydarzenia. - Ci ludzie cieszą się, że widzą siebie. To jest powrót do przeszłości, kiedy widzą te klasy, te ławki. Wiele się zmieniło na przestrzeni tych lat, ale sama szkoła się nie zmieniła. Ten duch LZK-owców jest tu zawsze. Jak ktoś skończył tę szkołę, to tę szkołę kocha, choćby mieszkał na końcu świata.