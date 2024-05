Zrobili 72-metrową kanapkę. Dzień Otwarty 2024 Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Bardzo się cieszę, że nastąpiła taka chwila - mówi Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. - Poprzez podpisanie tego listu intencyjnego podejmujemy współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Chemicznych i firmą Run-Chłodnia. Ta współpraca będzie z korzyścią dla wszystkich. Run-Chłodnia potrzebuje kadr, a my potrzebujemy współpracy z biznesem, bo to my jako szkoła przygotowujemy tych młodych ludzi, którzy potem będą pracować w firmie. Cieszę się też, że ta współpraca układa się tak naturalnie.