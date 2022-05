Już w marcu poznać mieliśmy nową Miss Polonia 2021/22. Finał konkursu zaplanowany był 25 marca w hali Widowiskowo-Sportowej OSiR we Włocławku. Niestety finał nie doszedł do skutku w pierwotnym terminie. W czwartek (21.04.2022) organizatorzy podali nowy termin gali we Włocławku. Miss Polonię 2021/22 poznamy 27 maja.

Wtedy dowiemy się komu Natalia Gryglewska Miss Polonia 2020/21 przekaże bursztynową koronę

Oto nazwiska 20 pięknych finalistek konkursu Miss Polonia 2021. W galerii prezentujemy ich "oficjalne zdjęcia" wykonane przez Mateusza Jagielskiego. Dowiesz się tam też więcej o kandydatkach. Tam także fotki z przebiegu półfinału.