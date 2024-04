Paula Krysińska z Włocławka walczy o finał konkursu Miss Polski 2024

Paula Krysińska to 24-letnia mieszkanka Włocławka i absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (2023). Paula Krysińska w przyszłości chciałaby otworzyć własną klinikę fizjoterapii. Jej pasją są wszelkie prace manualne. Jako mała dziewczynka brała udział w wielu konkursach plastycznych, w których otrzymywała wyróżnienia. Aktualnie uczy się szyć na maszynie do szycia.

Półfinał konkursu Miss Polski 2024 odbędzie się w piątek 26 kwietnia w hotelu Kolumna Park pod Łodzią. Kulminacyjnym punktem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się 5 lipca w Nowym Sączu, w ramach trzydniowego Festiwalu Piękna. To tam, w urokliwej scenerii Małopolski, dowiemy się, kto zdobędzie koronę Miss Polski 2024, którą przekaże Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023. 250 000 zł to wartość nagród dla Miss Polski 2024. Podczas Gali Miss Polski otrzyma czek na 100 000 zł, a 150 000 zł to wartość innych nagród!