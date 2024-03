21. edycja WLKA Włocławek. Wyniki 4. kolejki meczów w szóstkach - jedna niewiadoma przed rundą play off OPRAC.: GM

Wideo

W weekend w hali OSiR we Włocławku rozegrano kolejne spotkania w 21. edycji WLKA Włocławek. Przed nami już tylko jedna kolejka rywalizacji w szóstkach i praktycznie mamy tylko jedną niewiadomą. Poznaliśmy już siedem ekip, które zagrają w rundzie play off. Wydaje się, że bez kłopotu udział w tej fazie gier zapewni sobie debiutant Sołdański Basket Sierpc, któremu do awansu potrzeba wygranej z Anwil Team. O ostatnie miejsce zagrają Groneko i Maspol D&R. Zwycięzca zagra w play off. Podajemy wyniki i statystyki spotkań.