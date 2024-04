Kujawiak Lumac Kowal - Gopło Kruszwica 1:0. Fotorelacja z meczu 18. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej

W Wielką Sobotę 30 mara 2024 r. o godz. 14:00 w Kowalu przy ul. Dobiegniewskiej 16 na stadionie im. Kazimierza Górskiego w 18. kolejce rundy rewanżowej o mistrzostwo 5. ligi II grupy kujawsko-pomorskiej miejscowy Kujawiak podejmował Gopło Kruszwica.

Niełatwe spotkanie czekało podopiecznych Rafała Jankowskiego, mimo że goście zajmowali dopiero 11. miejsce w tabeli. Ostatnie spotkania z górą tabeli, pokazały, że piłkarze trenera Artura Polehojko dobrze przepracowali okres przygotowawczy. W pierwszym meczu rozgromili na wyjeździe ówczesnego lidera grupy Noteć Gębice 5:1, a w drugim zremisowali u siebie z kolejnym pretendentem do awansu Wisłą Dobrzyń 0:0. Te wyniki potwierdziły, że nie można lekceważyć żadnego rywala, bez względu na zajmowane miejsce, co zapowiadało na stadionie w Kowalu dobre widowisko, pełne emocji ku uciesze licznie zgromadzonych kibiców.

Spotkanie poprowadziła trójka sędziów z Kolegium Sędziowskiego we Włocławku, jako główny wystąpił Tomasz Perliński, a na liniach asystowali: Rafał Kinasiewicz i Szymon Osieczka. Pogoda i kibice dopisali w Kowalu. Od pierwszego gwizdka sędziego, pierwszy kwadrans to gra w środkowej części boiska. Obie drużyny grały bardziej asekuracyjnie, szukając swoich okazji w szybkich kontratakach. Gdy kończył się pierwszy kwadrans gry, kowalanie wyprowadzili szybką kontrę prawą stroną boiska, po której wywalczyli trzy rzuty rożne. Były to super okazje do objęcia prowadzenia, ale żaden z napastników nie potrafił skierować piłki do bramki przyjezdnych. W 21 minucie Piotr Szablewski oddał soczysty strzał z 10 metrów, ale piłka minimalnie poszybowała nad poprzeczką.

W 27 minucie Piotr Kierus ograł obrońców Gopła i podał piłkę do Pawła Behlki, który bez zastanowienia płaskim strzałem z 14 metrów pokonał bramkarza gości Jakuba Ciesielskiego. Piłka po drodze rykoszetem odbiła się od nogi obrońcy, co zmyliło golkipera, który bezradnie odprowadził ją wzrokiem do siatki. Od tego momentu zarysowała się lekka przewaga gospodarzy, którzy za wszelką cenę chcieli podwyższyć prowadzenie. W 37 minucie piłkarz Gopła Hubert Stężewski został upomniany żółtą kartką za faul na nogi Piotra Szablewskiego.

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Kujawiak mógł podwyższyć wynik. Mikołaj Banasiak pociągnął kontrę prawą stroną, następnie posłał piłkę wzdłuż bramki Ciesielskiego, ale Kierusowi który zamykał akcję, zabrakło dosłownie kilkunastu centymetrów, aby skierować piłkę do siatki. Mimo doliczenia 1minuty, wynik nie uległ zmianie, choć dużo nie brakowało aby gospodarze podwyższyli prowadzenie. Na wysokości 5 metra piłkę z autu w pole karne wrzucił Bartłomiej Feter, a Piotr Kierus z główki posłał ją minimalnie nad poprzeczką.

Z początkiem drugiej połowy obaj trenerzy dokonali podwójnych zmian w swoich składach. W drużynie gości od 46 minuty wszedł Igor Śmigielski za Dawida Burdziuka, a Ruslan Fresenko wszedł za Damiana Sikorskiego. W Kujawiaku Jakub Micek zastąpił Bartosza Bąkałę, a Dawid Guzek zmienił Adriana Rybkę. Mimo dokonanych zmian obraz gry nie uległ zmianie, częściej przy piłce byli gospodarze, jednak nie potrafili udokumentować swojej przewagi kolejnym golem. Brak utraty kolejnych goli goście zawdzięczają swojemu bramkarzowi, który raz po raz bronił dostępu do bramki.

W 60 minucie kolejny piłkarz gości został ukarany żółtą kartką, był to Igor Śmigielski, który w środkowej części boiska sfaulował Fetera. Podczas udzielania na boisku pierwszej pomocy, żółtą kartką został ukarany przez Tomasza Perlińskiego medyk drużyny - Tomasz Kaźmirski. W trakcie opuszczania boiska sędzia pokazał Kaźmirskiemu drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, które tak naprawdę niczym nie skutkowały dla niego.

W 66 minucie szybką kontrę lewą stroną wyprowadził w Kujawiaku Dawid Guzek, wrzucił piłkę na 5 metr do zamykającego akcję Pawła Behlki, a ten skierował futbolówkę do siatki, lecz asystent sędziego pokazał, że Bela był na pozycji spalonej.

W 65 minucie trener Rafał Jankowski dokonał trzeciej zmiany, boisko opuścił Piotr Kierus, którego zastąpił Patryk Klimek. W 70 minucie Kujawiak wyprowadził groźną kontrę, ale tuż przed polem karnym kapitan przyjezdnych Patryk Jurkiewicz powstrzymał taktycznym faulem Patryka Wojtylaka, za co został ukarany żółtą kartką. Wykonawcą rzutu wolnego był Grube, a piłkę po jego kąśliwym strzale golkiper gości z trudem wybił na rzut rożny. Kolejną groźną okazję do podwyższenia w 74 minucie miał Jakub Micek, ale szybkie wyjście z bramki Jakuba Ciesielskiego udaremniło mu skierowanie piłki do siatki. Minutę później Paweł Behlke mógł wpisać się na listę, ale piłkę zmierzającą do bramki po jego strzale nogami wybił bramkarz Gopła.

W 80 minucie słupek uratował gospodarzy od utraty bramki. Ze stałego fragmentu gry piłkę ze środka boiska w pole karne dośrodkował Oleksander Lytviak, a na bramkę Bartłomieja Szablewskiego skierował ją Hubert Burdziński, jednak prawy słupek stanął na przeszkodzie do remisu. W odpowiedzi szybką kontrę Kujawiaka wyprowadził Wojtylak, podał piłkę do Micka, a ten wrzucił ją na 8 metr do zamykającego akcję Pawła Behlki, ale źle uderzył piłkę z główki, która minimalnie przeszła nad poprzeczką. W 82 minucie żółtą kartką w Kujawiaku został ukarany Bartłomiej Feter. W 87 minucie ostatniej zmiany w swojej drużynie dokonał trener Rafał Jankowski, Łukasza Grube zmienił Kan Hanada. Mimo doliczenia 3 minut do regulaminowego czasu gry wynik nie uległ zmianie. Jedynie w ekipie gości kolejny piłkarz został ukarany żółtą kartką, był nim Szymon Skalski.

Po dobrym spotkaniu, komplet punktów został w Kowalu. Podopieczni Rafała Jankowskiego swoją postawą na boisku w pełni zasłużyli na wygraną, choć przyznać należy, że goście łatwo skóry nie sprzedali, pokazując się z dobrej strony. Z pewnością nie jednej drużynie odbiorą punkty. MGKS Kujawiak Lumac Kowal: Rafał Jankowski - trener

B. Szablewski – kpt, A. Rybka, P. Szablewski, Ł. Grube, P. Lisiecki, B. Feter, M. Banasiak, B. Bąkała, P. Wojtylak, P. Behlke, P. Kierus.

Rezerwowi: A. Grzywiński, K. Bógdał, K. Hanada, P. Klimek, R. Jankowski, M. Glonek, J. Micek, D. Guzek, J. Kaźmirski. KS Gopło Kruszwica: Artur Polehojko - trener

J. Ciesielski – Sz. Skalski, O. Lytviak, P. Jurkiewicz - kpt., P. Gołdyn, D. Sikorski (46' I. Śmigielski), K. Haruka, D. Burdziuk (46' R. Fesenko), O. Białek, H. Stężewski, H. Burdziński.

Rezerwowi: R. Fesenko, I. Śmigielski, W. Kulczycki, J. Skowron.

W najbliższą sobotę 6 kwietnia o godz. 15:00 w 19. kolejce Kujawiak zmierzy się na wyjeździe Kujawami Markowice, które w ostatniej kolejce doznały pogromu z Wisłą Dobrzyń 0:8.