Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń 91:70. Pary i terminarz rundy play off. Zdjęcia

Swoją kilkupunktową przewagę włocławianie zaczęli budować od drugiej kwarty. W 15. minucie trójkę trafił Kamil Łączyński , a po chwili skuteczną akcją popisał się Mateusz Kostrzewski . Anwil prowadził 33:26. Po rzutach zza łuku Treya Diggsa i Arika Smitha Twarde Pierniki przegrywały tylko 35:37. Jednak ostatnie dwie minuty przed przerwą należały do miejscowych i Tomasa Kyzlinka .

W trzeciej kwarcie Anwil Włocławek zanotował serię 6:0 po rzutach Jakuba Garbacza i Amira Bella. Wygrywał wtedy 53:41. Włocławianie zaczęli grać spokojnie i kontrolowali, to co działo się na boisku. Dopuszczali torunian co najwyżej na sześć, siedem punktów.