Kujawiak Lumac Kowal - Zjednoczeni Piotrków Kujawski 7:1. Relacja, zdjęcia z meczu 20. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej

Jak pokazuje wynik meczu, było to spotkanie do jednej bramki. Kowalanie już do przerwy postarali się o zapewnienie sobie kompletu punktów, prowadząc z przyjezdnymi 6:0. W rundzie jesiennej pokonali pewnie gości 6:1. Mając 4 punkty przewagi na Notecią Gębice i 5 punktów nad Wisłą Dobrzyń bronili pozycji lidera, a zarazem byli faworytem tego spotkania.