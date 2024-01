Najlepsi strzelcy 4. ligi kujawsko-pomorskiej w 2023 roku. Michał Kalitta i Patryk Perliński

Rok 2023 w 4. lidze kujawsko-pomorskiej za nami. Rozegrano ponad 300 meczów (4 walkowery). Zdobyto 1043 goli.

Pierwszą bramkę w 2023 roku zdobył Piotr Siekirka z Chemika Moderator Bydgoszcz. Było to 25 lutego 2023 roku w wyjątkowym meczu przeciwko Noteci Łabiszyn. Było to nietypowe spotkanie. Dogrywano drugą połowę po trzech miesiącach od pierwszej części spotkania. To wydarzenie bezprecedensowe nie tylko w historii Kujawsko-Pomorskiej piłki, ale prawdopodobnie także w skali kraju. Dodatkowo, spotkanie odbyło się na boisku w Bydgoszczy, a więc formalnie gości tej rywalizacji, co nadało mu aurę unikalności.