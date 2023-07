Akcja charytatywna dla chorej Ali w Skrzynkach gmina Baruchowo. Zdjęcia

- Wspólnie z wieloma osobami z naszej okolicy ale i nie tylko - podźwignęłyśmy trud pokazania wszystkim, że w tym zabieganym świecie można dać drugiemu człowiekowi dużo dobrej energii, pokazać, że jest ważny, że nie jest sam - mówią panie z Klubu Gospodyń Wyjątkowych w Skrzynkach. - Że wspólnym działaniem i determinacją możemy zdziałać wiele dobrego.

Chcemy wspólnie odczarować smutki i troski małej Alicji - która niestety, nie urodziła się w krainie czarów. Pewnie większość z Was już zna wyjątkowy przypadek Alicji. Dzieci z taką chorobą genetyczną rodzą się raz na 13,5 tysiąca urodzeń, to znaczy, że w Polsce statystycznie jest ich 22-oje w roku. To dowód na to, że jest to bardzo rzadka i trudna choroba.

Walka o zdrowie i życie Alicji to nie tylko częste konsultacje w wielu poradniach specjalistycznych, zabezpieczenie w niezbędny sprzęt i akcesoria medyczne, ale też nasza troska o wsparcie emocjonalne dla jej Mamy, która zajmuje się Alicją 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - bo choroba Ali tego wymaga i nie można inaczej!

Dlatego to robimy, żeby Alicja miała medykamenty niezbędne do życia i funkcjonowania a Sylwia mogła zwolnić głowę, choć na chwilę odetchnąć i miała siłę nadal trwać przy chorej córeczce. Wszystkie środki zgromadzone na dzisiejszym spotkaniu przeznaczone są na ten cel. Wolontariusze będą chodzić z puszkami, wszystkie atrakcje i cała gastronomia są odpłatne, ale całość zostanie przekazana darowizną na pomoc dla Alicji.