Baseny letnie na Płockiej we Włocławku zostały czasowo zamknięte. Znamy przyczynę. Zdjęcia

Jak informuje Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku - Podczas badań jakości wody wykryta została pałeczka ropy błękitnej . Wdrożone zostały już zabiegi mające na celu poprawę jakości wody jednak w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających oraz naszych pracowników kąpielisko zostaje tymczasowo zamknięte. Konieczne jest usunięcie bakterii oraz dodatkowa dezynfekcja. Dołożymy wszelkich starań, aby przerwa potrwała jak najkrócej. W tym czasie zachęcamy do skorzystania z basenów letnich przy Lisku, Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, czy kąpielisk nad jeziorami Wikaryjskim i Czarnym.

Przypomnijmy, że przystani OSiR przy ul. Płockiej została przebudowana i oddana włocławianom w 2022 roku. Nad Zalewem Włocławskim powstał pierwszy w mieście wodny plac zabaw z brodzikiem dla dzieci oraz kąpielisko z pokładem deskowym i basenem o wymiarach 25x12 metrów (o pojemności ok. 3750 metrów sześciennych). Prócz basenów i licznych atrakcji jest też nowy pomost cumowniczy dla 30 jednostek pływających. Do tej pory na przystani znajdowało się 14 takich miejsc, więc docelowo będą aż 44 miejsca do cumowania. Do dyspozycji są także miejsca namiotowe, miejsca dla kamperów, domki letniskowe, szatnia i sanitariaty.