Tak było na rajdzie rowerowym z Włocławka do Szpetala Górnego i Labiryntu Zaduszniki. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w sobotnim rajdzie rowerowym, który wystartował spod Hali Mistrzów we Włocławku. Uczestnicy przejechali na dwóch kółkach przez Szpetal Górny aż do Zadusznik i z powrotem do Włocławka. Zobaczcie zdjęcia ze startu rajdu.