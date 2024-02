Podsumowanie 10 lat wystaw w CK "Browar B." we Włocławku. Wernisaż wystawy "Horyzonty". Zdjęcia

- To wyjątkowe wydarzenie, które jest nam najbliższe sercu, ponieważ dotyczy jubileuszu dziesięciolecia istnienia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Wystawa "Horyzonty" powstała jako zbiór kolekcji, która przez 10 lat utworzyła się w CK "Browar B." Artyści, którzy przez te lata wystawiali u nas swoje prace, czasami zostawiali nam swoje dzieła. Dzięki temu zgromadziliśmy około sześćdziesięciu prac i jest się czym pochwalić. Różnorodność prac jest naprawdę spora i dlatego też traktujemy tę wystawę tak wyjątkowo. To nasze "dziecko" i nasze wspólne dzieło - mówiła Lidia Piechocka - Witczak, dyrektor Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku.