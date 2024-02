Antoni Bisaga poprowadził warsztaty w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia, wideo

W niedziele (4 lutego 2024) roku w Pracowni Skarbów w Interaktywnym Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu we Włocławku odbyły się wyjątkowe warsztaty projektowania naczyń ceramicznych poprowadzone przez artystę plastyka, byłego projektanta Ośrodka Wzorcującego we Włocławskich Zakładach Ceramiki Stołowej, Antoniego Bisagę.

- Warsztaty zaskoczyły mnie ciekawością ludzi, którzy przyszli tym bardziej że przyszło wielu, z którymi ja pracowałem. Dzięki temu ta serdeczność i więź była jeszcze większa. Zdumiony byłem, że potrzebne są jeszcze tego typu jeszcze i, że fajans żyje w dalszym ciągu. Jest potrzeba mówienia o nim i żalu, że w tak dużej przemysłowej formie zniknął - mówił Antoni Bisaga , włocławski rzeźbiarz - By móc projektować, najpierw trzeba wiedzieć, z jakim materiałem ma się do czynienia. Porcelit jest innym materiałem ceramicznym, fajans zupełnie odbiega od innych, a porcelana sprawia najwięcej trudności w projektowaniu. Trzeba znać obowiązujące normy, jakie przy projektowaniu m.in. zestawów stołowych obowiązują.

Antoni Piotr Bisaga urodził się w 1940 roku w Makowie Podhalańskim. Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Wiśniczu Nowym w klasie o kierunku ceramika. Już jako uczeń szkoły średniej zaczął bywać we Włocławku, do którego wysyłano uczniów w ramach praktyk. Studiował w PWSSP we Wrocławiu w Katedrze Rzeźby m.in. pod kierunkiem prof. Xawerego Dunikowskiego i doc. Borysa Michałowskiego oraz w Pracowni Projektowania Przestrzennego i Ceramicznej Rzeźby Architektonicznej u doc. Apolinarego Czaplewskiego. Po ukończeniu studiów w 1966 roku osiadł we Włocławku. W latach 1966-1979 pracował w Zakładach Ceramiki Stołowej we Włocławku jako projektant Ośrodka Wzorującego. Zaprojektował m.in. liczne wzory serwisów, talerzy, wazonów, świeczników, żyrandoli. W latach 80. trudnił się jako architekt wnętrz. Od 1990 roku z synem Januszem współpracuje w pracowni, w Józefowie pod Włocławkiem.