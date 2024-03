Palma Festiwal 2024 we Włocławku wystąpią Jan Borysewicz, Jose Torres i Leszek Kułakowski Trio

Palma Festiwal to nie tylko koncerty. To także miejsce, gdzie muzyka łączy się z edukacją. 26 i 27 kwietnia 2024 roku odbędą się warsztaty Masterclass prowadzone przez zaproszonych artystów. To unikalna okazja, by uczyć się od najlepszych - od Jana Borysewicza, Jose Torresa, aż po samego Adama Palmę. Bilety na warsztaty są dostępne w kasie Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku oraz online, ale warto się pospieszyć – liczba miejsc jest ograniczona!