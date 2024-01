Audioprzewodnik i inne atrakcje w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia

Warsztaty i zajęcia w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku

Za pomocą specjalnych narzędzi uczestnicy wykonają małe płaskorzeźby z gliny, które zostaną wypalone w piecu do ceramiki i staną się trwałym dziełem sztuki. Warsztaty odbywają się w styczniu i lutym 2024 roku, w środy w godz. 16-18.

Interaktywne Centrum Fajansu składa się z czterech głównych stref:

interaktywnej strefy historycznej,

strefy edukacyjnej,

wystawowej,

komercyjno- sprzedażowej.

Interaktywne Centrum Fajansu to nie tylko miejsce gdzie poznamy historię fajansu, to również nowoczesna przestrzeń do działań twórczych, w której funkcjonują stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty formowania naczyń z gliny, malowania kwiatów fajansowych oraz druku 3D, dedykowane osobom w każdym wieku.