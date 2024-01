Pierwsza wystawa prac powstałych w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia

- Warsztaty w ICF Skarbiec Fajansu, cieszą się bardzo dużym wzięciem, zarówno te, które są organizowane dla grup zorganizowanych do południa, jak i te, które odbywają się w ramach sekcji popołudniowo. To dotyczy zarówno warsztatów dla młodszych odbiorców, twórców, jak i dla osób dorosłych. Dziś po raz pierwszy organizujemy wystaw prac uczestników tych sekcji, tych zajęć. Wystawę zatytułowaliśmy "Galeria Skarbów". Chcemy pokazać mieszkańcom Włocławka, co ciekawego można zrobić w Pracowni Edukacji Plastycznej w Skarbcu Fajansu - mówiła Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.