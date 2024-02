Sztuka Odpoczynku - warsztaty z cyjanotypii w Centrum Kultury "Browar B." Zdjęcia

W dniach 13-15 lutego 2024 roku w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku odbyła się pierwsza część zajęć Sztuka Odpoczynku - warsztaty z cyjanotypii . Podczas 3-dniowych warsztatów powstały różnorodne "arty" w analogowej technice fotograficznej, jaką jest cyjanotypia.

Sztuka Odpoczynku. Cykl warsztatów organizowanych w CK "Browar B."

Sztuka Odpoczynku to cykl warsztatów organizowanych w CK "Browar B." podczas których w twórczej i przyjaznej atmosferze uczestnicy mają okazję popróbować rozmaitych technik i dziedzin sztuki. Pierwsze warsztaty z cyklu dotyczyły cyjanotypii – analogowej techniki fotograficznej wykorzystującej światłoczułość soli żelaza.

Ferie zimowe 2024 we Włocławku. Takie atrakcje przygotowały instytucje kultury

Ferie zimowe 2024 w Skarbcu Fajansu we Włocławku. Takie atrakcje będą od 19 lutego

Na 3-dniowych warsztatach z Aleksandrą Gardysiak , która ma na swoim koncie wiele prac wykonanych w technice cyjanotypii, powstały piękne, monochromatyczne obrazy w kolorze niebieskim. Uczestnicy poznali tajniki klasycznej techniki obrazowania. Samodzielnie wykonywali odbitki z wykorzystaniem roślin, suchych kwiatów oraz z własnych zdjęć. W trakcie zajęć powstały niepowtarzalne kartki okolicznościowe, zakładki do książek oraz „arty” według własnych projektów.

Cyjanotypia to jedna ze starszych technik fotografii analogowej

Cyjanotypia jest to technika fotograficzna wykorzystująca światłoczułość soli żelaza, charakteryzująca się monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim, tworzonym przez błękit pruski. Wynaleziona w 1842 roku przez Sir Johna Herschela, początkowo pozwalała na otrzymywanie obrazu negatywowego i w takiej wersji była do około połowy XX wieku wykorzystywana w reprografii. Używano jej także do otrzymywania obrazów bez użycia aparatu fotograficznego. Cyjanotypowa technika pozytywowa została udoskonalona w 1877 roku, a dzięki niskim kosztom i łatwemu wykonaniu stosowana była również przez fotografów-amatorów w celu otrzymania odbitek z negatywu metodą stykową.