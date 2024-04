Zakończenie roku szkolnego 2023/24 maturzystów IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- To był trudny rocznik - mówi Kazimierz Mendala, dyrektor IV LO we Włocławku. - Dwa lata pandemii z pewności odbiły się na ich psychice. Z tym mieliśmy największy problem, z tym musieliśmy sobie poradzić. Przez rok uczniowie byli "zamknięci" w domach i po tym czasie trudno było wrócić do rzeczywistości. Czego im życzyć? Tego, o czym mówiłem już na studniówce. Owszem, wyniki matur są bardzo ważne, pójście na studia jest bardzo ważne, ale i tak najważniejszy egzamin jest z człowieczeństwa. Trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba być wyrozumiałym. Trzeba po prostu kochać ludzi - to jest dla nich najważniejszy egzamin.