Zakończenie roku szkolnego 2023/24 maturzystów Samochodówki we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dziesiejszy dzień należy do bardzo ważnych w życiu naszej szkoły, gdyż po raz kolejny opuszczają jej mury uczniowie, a zaraz absolwenci, z którymi spotykaliśmy się codziennie przez kilka lat - powiedział do maturzystów Ryszard Suwała, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. - Staraliśmy się otaczać was staranną opieką, stwarzać bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, mieliście możliwość rozwijać się i kształcić w nowoczesnej placówce. Nauczali, wychowywali was, otaczali opieką i wspierali doświadczeni nauczyciele i pedagodzy. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy was dobrze nie tyko do wykonywania wyuczonego zawodu, ale także do dorosłego życia. Wielu z was będzie kontynuować naukę na wyższych uczelniach, inni podejmą pracę. Jestem przekonany, że wieloletnia edukacja w naszej szkole pomoże dobrze zaistnieć wam w nowej rzeczywistości.