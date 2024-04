Zakończenie roku szkolnego 2023/24 maturzystów w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

W Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, w piątek (26.04.2024) pożegnano maturzystów, którzy za niecałe dwa tygodnie przystąpią do pisania egzaminu dojrzałości. W wtorek 7 maja rusza tegoroczna matura. Abiturienci kończący szkołę średnią podejdą do egzaminów pisemnych i ustnych.