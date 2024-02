Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Tegoroczni maturzyści przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Jednak wcześniej, na sto dni przed maturą, czekał ich bal studniówkowy. Studniówka włocławskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych jako ostatnia we Włocławku w 2024 roku odbyła się w sobotę 10 lutego w hotelu Riverside we Włocławku.