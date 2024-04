Zakończenie roku szkolnego 2023/24 maturzystów LZK we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Klasy maturalne kończą rok szkolny 2023/2024

W Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w piątek (26.04.2024) o godzinie 8 na uroczystości zakończenia roku szkolnego spotkali się maturzyści I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku . Podczas uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Gratulacje i życzenia maturzystom złożyła dyrektor Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, Małgorzata Bisaga . Absolwenci usłyszeli wiele życzeń i miłych słów również od swoich nauczycieli.

W Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku we Włocławku świadectwa ukończenia szkoły z rąk dyrekcji i wychowawców odebrali uczniowie pięciu klas. W sumie świadectwa w LZK we Włocławku odebrało 131 maturzystów. Wśród świadectw, są 21 świadectwa z wyróżnieniem.