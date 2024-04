Uczennice z LZK we Włocławku przygotowały projekt „Musical Hearts” i zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniach kulturalnych. Zdjęcia

LZK we Włocławku w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2023

Projekt „Musical Hearts” uczennic LZK we Włocławku

Projekt „Musical Hearts” uczennic LZK we Włocławku

Sześć uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii – przygotowało projekt „Musical Hearts”, którego celem jest zachęcenie mieszkańców Włocławka i okolic do udziału w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, a także rozwój twórczości wśród młodzieży.

Projekt przygotowały uczennice, które połączyła pasja do muzyki i kultury:

Muniek Staszczyk z zespołu T. Love gościł w LZK we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Uczennice LMK zorganizowały "Strefę Zagadek" w Przedszkolu nr 8 we Włocławku. Zdjęcia

Muzyczne zajęcia dla uczniów z Włocławka i okolic

- Na terenie trzech szkół we Włocławku przeprowadziłyśmy zajęcia muzyczne, podczas których dzieci i młodzież zapoznawały się z instrumentami, rozwiązywały quizy i kreatywnie spędziły czas. W LZK zorganizowałyśmy imprezę popularyzującą muzykę z lat 80. i 90 – wyliczają uczennice włocławskiej „jedynki”.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku zorganizowali zbiórkę dla zwierząt

- Poprzez nasze osiągnięcia chcemy motywować młodych ludzi do rozwoju swoich pasji (pokazujemy, że muzyka jest uniwersalną pasją, która sprawia radość każdemu, niezależnie od wieku) i podejmowania własnych inicjatyw społecznych – dodają uczennice I Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.

LZK we Włocławku w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2023

Przypomnijmy, ze I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku trafiło do czołówki Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2023. LZK z Włocławka znalazło się na dziewiątej pozycji w rankingu i tym samym zajęło drugą notę wśród szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.

I Liceum we Włocławku znalazło się w czołówce Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii

LZK we Włocławku znalazło się w czołówce Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2022

Przypomnijmy, że jeden z projektów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim otrzymał najwyższą nagrodę Złotego Wilka w kategorii przestrzeń miejska. Był to projekt pięciu uczniów z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku pt. „SzachMat”. Otrzymał on także Srebrnego Wilka jako najlepszy projekt w województwie kujawsko-pomorskim.