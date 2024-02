Uczniowie z Włocławka biorą udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Zorganizowali zbiórkę dla schroniska dla zwierząt. Zdjęcia

Projekt „SaveAnimals” powstał z zamiłowania do zwierząt

Projekt „SaveAnimals”, w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, przygotowała sześcioosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. To już druga edycja projektu dotyczącego pomocy zwierzętom, które trafiły do schroniska we Włocławku. Liderem grupy jest Natan Rosiak, a pozostałymi uczestnikami: Amelia Buczyńska, Kacper Buczyński, Wiktoria Stankiewicz, Julia Wiesławska oraz Dominik Kowalewski. Opiekunem projektu jest pani Monika Krzeszewska.