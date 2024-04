Koncert na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 5 we Włocławku. Zdjęcia

- Podczas tego koncertu chcielibyśmy nie tylko przypomnieć historię naszej szkoły, ale przede wszystkim przekazać Państwu i Wam Drodzy Uczniowie, że Szkoła Podstawowa nr 5 nigdy nie była i nie jest jedynie instytucją, nie była i nie jest jedynie budynkiem - Szkoła Podstawowa nr 5 to społeczność stworzona przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, którzy oddali tej szkole swoje umiejętności, ogromną część swojego życia i serce i pozostawili piękne wspomnienia. Nasza szkoła, nasza „piątka" to ludzie, którzy ją tworzyli i tworzą, systematycznie dbając o jej rozwój, o osiąganie bardzo dobrych wyników edukacyjnych, stwarzanie możliwie najlepszych warunków do nauki, do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Mieliśmy to szczęście, że wokół naszej placówki zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte na potrzeby dzieci. Długa jest lista tych, którzy na trwale zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia - dodała Edyta Krygier.