105-lecie LMK we Włocławku - jubileusz szkoły w "Browarze B.". Zdjęcia

Jubileusz stu pięciolecia istnienia Liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku to moment skłaniający do refleksji, przywoływania wspomnień, odkurzania przeszłości i wskazywania nowych dróg rozwoju - powiedziała do zgromadzonych Aneta Jaworska, dyrektor LMK. - To próba odpowiedzi na pytanie, co łączy szkołę sprzed ponad stu lat z tą obecną. Śledząc dzieje naszego liceum, doszłam do wniosku, że fundamentem, na którym zbudowana została tożsamość LMK, są trzy wartości:

Poszanowanie ludzkiej godności - tworzenie w szkole atmosfery domowego ciepła i serdeczności wobec młodzieży. Budowanie więzi, która łączy uczniów, nauczycieli, dyrekcję, pracowników. Wspólny faktor, który daje Konopniczanom wewnętrzną radość, płynącą z działania, pomagania, który motywuje nas do podejmowania niezwykłych akcji, projektów, nowych wyzwań.

- tworzenie w szkole atmosfery domowego ciepła i serdeczności wobec młodzieży. Budowanie więzi, która łączy uczniów, nauczycieli, dyrekcję, pracowników. Wspólny faktor, który daje Konopniczanom wewnętrzną radość, płynącą z działania, pomagania, który motywuje nas do podejmowania niezwykłych akcji, projektów, nowych wyzwań. Wolność przejawiająca się w dawaniu prawa do możliwości wyrażania swoich poglądów i siebie; stwarzanie okazji do rozwijania talentów, pozyskiwania umiejętności potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym; tworzenia potrzeby okazywania serca biednym, chorym, pokrzywdzonym przez los.

przejawiająca się w dawaniu prawa do możliwości wyrażania swoich poglądów i siebie; stwarzanie okazji do rozwijania talentów, pozyskiwania umiejętności potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym; tworzenia potrzeby okazywania serca biednym, chorym, pokrzywdzonym przez los. Tolerancja - z powodu zrozumienia dla inności, odmienności; Od niepamiętnych czasów w LMK znajdowały schronienie niepokorne dusze. Młodzi ludzie, którzy odznaczali się niebywałą inteligencją, zdolnością twórczego myślenia, których energię trudno było ujarzmić regulaminem, a zdolności ocenić szkolną skalą ocen. Ci absolwenci szli później w świat, dokonując rzeczy naprawdę wielkich.

105 lat istnienia Liceum im. Marii Konopnickiej to tysiąc dwieście sześćdziesiąt miesięcy, ponad pięć tysięcy tygodni i blisko 2 miliony dni, tych zwyczajnych, powszednich i tych przełomowych, historycznych. To właśnie one, utrwalone w kronikarskich zapiskach czy na kliszach aparatu, miały decydujący wpływ na współczesne oblicze LMK!

,,Panta rhei" wszystko płynie - tymi słowami podkreślał nieustającą zmienność świata słynny filozof grecki Heraklit. Także Liceum imienia Marii Konopnickiej podlega tym przemianom, wynikającym z jego rozwoju, pracy nauczycieli i uczniów czy wyzwań współczesności. Stu pięcioletnie dzieje LMK ściśle związane są z historią miasta i kraju. Wystarczy przespacerować się szkolnymi korytarzami, by usłyszeć echa przeszłości. Cegły, kamienie, pamiątkowe bibeloty snują swą niebywałą opowieść o Marysi Markowskiej, znanej później jako Danilewicz Zielińska, która uwielbiała zajęcia z ówczesną dyrektorką Szkoły Zofią Degen Ślósarską i z pasją uczestniczyła w organizowanych przez Degenównę spotkaniach z pisarzami.

Tu, nawet wiatr wiejący od Wisły przywołuje wspomnienia o rannych żołnierzach, którzy stacjonowali przy Bechiego w czasie II wojny światowej, kiedy to budynek pełnił funkcje szpitala wojskowego; ten wiatr często gwiżdże, naśladując odgłosy wojennych wystrzałów, dźwięk konnych powozów, okrzyki euforii z odzyskania niepodległości.

Przeglądając stare, pożółkłe karty dawnych kronik, można niczym w wehikule czasu przenieść się do lat powojennych. Zmienił się wówczas charakter państwa, różne były hasła, idee, rządy, ale LMK wbrew politycznym wichurom podążało za marzeniami..., aby edukować, wychowywać i nie ograniczać.

W Liceum im. Marii Konopnickiej działało koło teatralne, którego sercem był profesor Włodzimierz Gniazdowski. Jego tradycje kontynuuje współczesny teatr szkolny „Dziadek". W dawnej Sali Aktowej, znanej dziś jako Aula, miały miejsce liczne przedstawienia, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Kilkukrotnie odwiedził nasze liceum Gustaw Morcinek, a w późniejszych latach Michał Bajor czy Janina Ochojska. W najważniejszych momentach historii LMK była z nami prawnuczka Marii Konopnickiej, pani Joanna Modrzejewska.

Konopniczanie zawsze byli ciekawi świata. Szczególną miłością obdarzyli Francję, do której na dwutygodniową wyprawę udali się po raz pierwszy już w latach 20-tych XX stulecia, a później czynili to jeszcze wielokrotnie.

Trudnym momentem w nowożytnych dziejach LMK był generalny remont budynku, wzniesionego w 1932r. Byliśmy zmuszeni do dwuletniego funkcjonowania na uchodźstwie, co nie było łatwym doświadczeniem. Warto było jednak ponieść te trudy. Rok szkolny 2015/2016 powitaliśmy już w całkowicie odnowionym gmachu, wypełnionym kolorowymi korytarzami, nowymi meblami, nowoczesnymi laboratoriami do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Dzisiaj LMK to nowoczesne liceum, wyposażone w laptopy, rzutniki, monitory interaktywne, dygestorium, przedmiotowe programy multimedialne. To szkoła, która wypracowała własną markę, swoisty znak jakości pobieranej tu edukacji, potwierdzonej przez wysokie wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów, znaczące miejsca w prestiżowym rankingu Perspektyw oraz listy gratulacyjne od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Położona w malowniczym zakątku miasta, otoczona boiskami wielofunkcyjnymi, odznaczająca się przyjazną atmosferą i otwartością na potrzeby uczniów - szkoła - każdego roku przeżywa prawdziwe oblężenie ósmoklasistów, chcących kontynuować naukę właśnie w jej murach, tak, jak czyniły to ich prababcie, babcie, mamy i kuzynki.

Liceum im. Marii Konopnickiej stało się dla wielu pokoleń uczniów tej szkoły prawdziwym oknem na świat. W ramach wymian międzynarodowych po dziś dzień podróżują oni m. in. na Islandię, do Turcji, na Wyspy Kanaryjskie czy do Portugalii. Może dlatego właśnie Konopniczanie są tak odważni, pozbawieni kompleksów czy poczucia zaściankowości. LMK to niezwykła szkoła, której współczesne oblicze wybudowały pokolenia światłych i mądrych nauczycieli, dyrektorów oraz uczniów. To magiczne miejsce, do którego zawsze chętnie się powraca.