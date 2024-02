Debata Oxfordzka 2024 w LMK we Włocławku. Zdjęcia OPRAC.: Oliwia Nowak

W czwartek 8 lutego 2024 roku w LMK we Włocławku odbyła się Debata Oksfordzka. Był to finał projektu pt. "Wspólna przeszłość, kluczem do przyszłości", który po raz kolejny odbywa się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. W debacie uczestniczyli uczniowie z włocławskich szkół średnich. Zobaczcie zdjęcia