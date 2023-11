Colloquia Konopniczańskie 2023 w LMK we Włocławku. Zdjęcia

Colloquia Konopniczańskie - jest to projekt, który trwa już od 2012 roku. LMK we Włocławku jako jedyna placówka we Włocławku objęta jest patronatem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. We włocławskim liceum w ramach corocznych spotkań z literaturą i kulturą zagościli wykładowcy akademiccy z UMK, którzy poprowadzili wykłady, lekcje oraz warsztaty specjalnie przygotowane dla młodzieży.

Zobaczcie zdjęcia z LMK Włocławek