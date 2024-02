W ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku dzieci robiły zegary z gliny. Zdjęcia, wideo

- Przez cały tydzień gościliśmy gromadkę dzieci, które działały głównie na polu artystycznym. Było dekorowanie i tworzenie naczyń. Dzisiaj mamy zajęcia pod tytułem "Zrób sobie zegar z gliny". Może nie chodzi o sam zegar, ale o cyferblat. Wiąże się to z tym, że Fabryka Fajansu produkowała zegary, które miały bardzo ładnie zdobione cyferblaty. Nawiązując do tego tematu, zorganizowaliśmy w pracowniach plastycznych warsztaty. W pierwszej ich części dzieci rysowały i projektowały swoje cyferblaty, następnie z masy ceramicznej przygotowały własne "zegary", które po wypaleniu będą dla nich pamiątką z tych zajęć - mówił Janusz Bisaga, kierownik Działu Edukacji i Wystawiennictwa ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku.