Ferie 2024 we Włocławku. Dzieci spotkały się ze strażakami w Centrum Kultury Browar B. Zdjęcia

Zobaczcie zdjęcia z drugiego tygodni ferii 2024 w CK "Browar B." we Włocławku

Ferie 2024 w Galerii Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 we Włocławku

Uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczęli ferie zimowe 12 lutego. Zakończą je 25 lutego 2024. We instytucjach kultury we Włocławku przez ostatnie półtora tygodnia dzieci i młodzież skorzystały z wielu ciekawych zajęć, wycieczek, warsztatów i innych przygotowanych dla nich atrakcji. Jedną z nich było środowe (21 lutego 2024 roku) spotkanie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku.