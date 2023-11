Warsztaty fotograficzne w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Zajęcia jakie zostały zorganizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku to warsztaty otwarte, przeznaczone nie tylko dla dzieci i młodzieży. Każdy może przyjść, zobaczyć jak się robi zdjęcia, poznać czym jest fotografia i dlaczego to jest takie fajne. Podczas warsztatów będzie można poznać budowę i zasady działanie aparatów fotograficznych, cyfrowych, lustrzanek czy analogowych ale i również aparatów znajdujących się w telefonach - mówiła Elżbieta Górska, prowadząca warsztaty fotograficzne w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.