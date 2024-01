Koncert uczniów LZK "Muzyczne serca Włocławka" w klubie "Zazamcze". Zdjęcia, wideo

W klubie "Zazamcze" Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku, w sobotę (20 stycznia 2024 roku) odbył się koncert „Muzyczne Serca Włocławka” zorganizowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku z projektu Musical Hearts w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii . Uczniowie wykonali znane, polskie utwory.

- W LZK jest naprawdę fantastyczna młodzież, która przede wszystkim jest bardzo samodzielna i kreatywna. Im nie wystarcza tylko to co się dzieje w murach szkoły. Oni muszą działać, muszą coś robić, by było jeszcze bardziej ich widać, by mogli poznawać i rozwijać swoje pasje - mówiła Małgorzata Bisaga, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Jak dodała Tatiana Glapiak, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w LZK we Włocławku, która od lat organizuje wraz z uczniami LZK we Włocławku projekty społeczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, w klubie "Zazamcze", zebrała się grupa uczniów, którzy kochają muzykę i grę na instrumentach, którzy chcieli pokazać to w czym są mocni, dobrzy i co kochają od lat.