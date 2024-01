W LZK we Włocławku uruchomiono bookcrossing. Zdjęcia

- Chodzi właśnie o to, by książki znalazły drugie życie - każdy po przeczytaniu książki może przynieść ją na szkolną "drzewopółkę", a zabrać inną pozycję - mówi Joanna Sławianowska. - Ważne, by przyniesione książki były w dobrym stanie, w takim, w jakim sami chcielibyśmy je przyjąć. Młodzież wielokrotnie zgłaszała podobne pomysły. Dzięki zakupowi nietypowych regałów udało się wreszcie zrealizować ten pomysł.