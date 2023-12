Próbna matura 2024 z języka polskiego w LZK we Włocławku. Zdjęcia

- Każdego roku uczniowie piszą próbną maturę z wydawnictwem Operon w listopadzie. Jednak uznaliśmy, że każda dodatkowa próba jest dla naszych licealistów czymś cennym - mówi Małgorzata Bisaga, dyrektor LZK. - Poza tym matura operonowska nie zawsze jest "w stylu", są zadania odbiegające od majowej matury. Niestety, dla nas dodatkowa próbna matura to przygotowanie odpowiednich warunków, dla nauczycieli to sprawdzanie kolejnych prac. Jednak zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału. Poza tym w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wybrała pojedyncze klasy z różnych szkół - we Włocławku to klasa 4E z naszego liceum. I ta klasa jest diagnozowana w sposób szczególny. Oprócz tego, że piszą maturę diagnozującą ich wiadomości na ten moment, to są także dodatkowo testowani przez OKE w Gdańsku. W styczniu dostaniemy gotowe wyniki dla tej klasy.