15. Muzyków Wspominki 2023 w Marinie Zarzeczewo. Pamięci tych co odeszli. Zdjęcia, wideo

Wydarzenie podobnie jak w latach poprzednich było bezpłatne i charytatywne, i również w tym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W sobotnie popołudnie w Marinie stawiło się ze świeczką liczne grono znajomych i przyjaciół Tych, co już odeszli. Przygotowane przez organizatora miejsca zapełniły się w szybkim tempie co do ostatniego.