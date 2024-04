Koncert "Dzieci dzieciom 2024" IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- W tym roku postanowiliśmy podsumować ostatnie sto lat muzyki rozrywkowej w Polsce i na świecie. Wybraliśmy najbardziej znane i lubiane przeboje XX i XXI wieku. Zabieramy państwa naszym muzycznym wehikułem do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy królowała muzyka rewiowa, filmowa i charlston. Potem do epoki twista i rockandrolla lat 50. i 60. Przejdziemy też do epoki disco i rockowych lat 90. aż do muzyki współczesnej, kiedy króluje pop - mówią organizatorzy.