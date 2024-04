Drzwi Otwarte 2024 w IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Zdjęcia

Nie zabrakło również atrakcji i pokazów, mających na celu pokazanie różnorodności działań prowadzonych w szkole. Pokazy strzelectwa, prezentacje artystyczne czy naukowe, a także konkursy i quizy przygotowane specjalnie na tę okazję, dodawały wydarzeniu dynamizmu i atrakcyjności. Stoiska poszczególnych profili edukacyjnych były doskonałą okazją dla przyszłych uczniów do zapoznania się z ofertą dydaktyczną i możliwościami rozwoju w danej dziedzinie.

Na każdym stanowisku eksperci i uczniowie udzielali informacji oraz dzielili się swoimi doświadczeniami, co pozwalało lepiej zrozumieć, czym zajmuje się dana specjalizacja.

Drzwi otwarte 2024 w LZK we Włocławku - pokazy i występy. Zdjęcia

II Kujawski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Wojskowej we Włocławku. Zdjęcia, wyniki

Drzwi otwarte w IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku nie były tylko okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, ale również do odkrycia własnych możliwości i pasji. W atmosferze otwartości i zaangażowania, uczniowie i rodzice mieli szansę zbadać bogactwo, jakie oferuje ta placówka edukacyjna, a także poczuć się jak część tej wspaniałej społeczności uczących się.