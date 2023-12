Turniej koszykarski w hali OSiR Włocławek na finał akcji "Zwolnieni z teorii" w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zdjęcia

- Siedzę w koszykówce od małego, mój ojciec jest trenerem, brat zawodnikiem - mówi Karol Czyżnielewski, uczeń ZSE i koordynator projektu. - Chodzę do szkoły i widzę, że można zrobić coś, by zachęcić uczniów do uprawiania sportu, jakiejkolwiek dyscypliny. Zrobiliśmy, co mogliśmy, by nasi uczniowie mieli z tego dobrą zabawę. To nie jest mój pierwszy turniej w życiu. I mam nadzieję, że nie ostatni.