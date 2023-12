Nowy sprzęt dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dzisiaj taka lekcja praktyczna w warsztatach samochodowych. Mogę powiedzieć, że są naszą dumą, bo zbieramy same pochlebne opinie o usługach wykonywanych w tychże warsztatach. Bierze się to też stąd, że realizujemy projekt unijny "Włocławek Zawodowo". Na ten projekt otrzymaliśmy bardzo pokaźne środki finansowe, to jest 4 800 000 zł - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Z tych pieniędzy są szkoleni zarówno nauczyciele, a uczniowie uczą się na najlepszym sprzęcie, który mieliśmy okazję obejrzeć. Szkolenia dla szesnastu nauczycieli i pięciu Zespołów Szkół – Samochodowych, Chemicznych, Ekonomicznych, Technicznych i Budowlanych. Jest to nowoczesna formuła nauczania. Oglądaliśmy ten sprzęt. Jak powiedział Pan dyrektor, niewiele warsztatów komercyjnych może się poszczycić takim sprzętem. I to cieszy, ponieważ w ten sposób uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu i podnoszą swoje kompetencje.