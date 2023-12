Wręczenie nagród za akcję "Drzewko za butelkę" we Włocławku. Zdjęcia, wyniki

Za nami kolejna zbiórka butelek PET, organizowana w ramach XXI edycji ogólnopolskiej akcji Drzewko za Butelkę”. Tradycyjnie organizatorem wydarzenia w powiecie włocławskim jest Anwil.

W roku 2023 do udziału w inicjatywie ponownie zaproszone zostały przedszkola i szkoły podstawowe z powiatu i gminy Włocławek oraz po raz pierwszy żłobki. Do ekologicznych zmagań stanęło 27 placówek. Zainteresowanie „Drzewkiem za Butelkę” z roku na rok ​nie słabnie, a w niektórych placówkach przedsięwzięcie już na stałe wpisało się w kalendarz akcji edukacyjnych. Anwil promuje projekt nie tylko wśród mieszkańców powiatu, ale także wśród pracowników spółki, którzy od lat angażują się w to działanie.