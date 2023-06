Załoga rajdu Złombol 2023 rusza z Włocławka do Portugalii. Pożegnanie w "Samochodówce" - zdjęcia

Załoga “Czarni” - dwaj mieszkańcy Bogucina w gminie Fabianki - Grzegorz Kluczewski, nauczyciel z „Samochodówki”, kierowca i szef załogi oraz syn – Remek Kluczewski, pilot, a zarazem uczeń technikum w ZSS w ubiegłym roku wybrali się na rajd charytatywny “Złombol” do Albanii. W tym roku już planują udział w rajdzie do Portugalii. Pojadą polonezem, czyli pojazdem, który wykorzystali w rajdzie do Albanii. Mimo, iż nasi kierowcy jadą do Nazare w Portugalii, to jednak “mają chrapkę” na Gibraltar i Maroko.