Wypadek w powiecie radziejowskim. 35-latka zlekceważyła znak STOP. Zdjęcia

Zderzenie audi z toyotą we Włocławku. 41-latka nie zatrzymała na znaku Stop. Zdjęcia

We wtorek, 20 lutego 2024 roku doszło do zdarzenia drogowego we Włocławka. Na skrzyżowaniu ulic Barskiej i Żytniej doszło do kolizji, do której doprowadziła...