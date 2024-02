Wypadek we Włocławku z udziałem autobusu MPK. Jedna osoba w szpitalu. Zdjęcia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-letni kierowca kia jadąc ulicą Barską w kierunku ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z ulicą Wojskową nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doprowadził do zderzenia z autobusem marki man. Autobus jechał ulicą Wojskową w kierunku ulicy Ostrowskiej. W zdarzeniu oprócz dwóch kierowców pojazdów uczestniczyło 13 pasażerów, w tym 12 jechało autobusem. Jedna z pasażerek komunikacji publicznej została przewieziona do szpitala. Tam okazało się, że odniosła obrażenia powyżej dni 7 - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.