Dwa wypadki, 19 kolizji. Podsumowanie weekendu na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego. Zdjęcia, statystyki

Podczas ostatniego weekendu (29.12.2023-1.01.2024) policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku odnotowali na drogach miasta i powiatu włocławskiego 21 zdarzeń drogowych. W dwóch przypadkach uczestnicy odnieśli poważniejsze obrażenia, dlatego zostały zakwalifikowane jako wypadki drogowe. Oba miały miejsce w ostatnią sobotę grudnia 2023 roku.

Pijany kierowca audi wjechał w autobus MPK we Włocławku. Zdjęcia

Pierwszy z nich wydarzył się sobotę 30 grudnia około godz. 9.00 w miejscowości Wiktorowo (gm. Lubraniec) . Wstępne ustalenia policjantów z KMP Włocławek wskazują, że do wypadku doszło, gdy 44-letni kierujący pojazdem hyundai wyjeżdżał z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką nr 270, którą przemieszczał się pojazd audi. Kierujący audi, próbując uniknąć zderzenia, stracił panowanie nad pojazdem i ten dachował.

Do szpitala trafiły osoby podróżujące audi. Po badaniach okazało się, że jedna z nich doznała obrażeń powyżej dni 7. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu pojazdem hyundai. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 29-letnia kierująca pojazdem jeep zjechała na łuku drogi na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem dacia. Osoby podróżujące dacią trafiły do szpitala, gdzie okazało się, że jedna z nich doznała poważniejszych obrażeń. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.