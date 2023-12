Wypadek i 25 kolizji w świąteczny weekend we Włocławku i powiecie włocławskim

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 62-letni kierujący dacią jadąc od strony osiedla Zawiśle nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. 26-letni pieszy z obrażeniami trafił do szpitala. Uczestnicy byli trzeźwi - mówi sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Ostatnie pięć dni włocławscy mundurowi czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tych działań odnotowali w sumie 25 kolizji i wypadek drogowy, do którego doszło w niedzielę (24.12.2023) po godzinie 20 na moście im. Marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku .

Wyjął kluczyki ze stacyjki i powiadomił mundurowych. Przeprowadzona następnie przez policjantów kontrola trzeźwości 46-latka potwierdziła przypuszczenia świadka i wykazała prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Wyszło również na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania - informuje Tomaszewski.

Natomiast drugi nieodpowiedzialny kierowca, który wsiadł do pojazdu w stanie nietrzeźwości został zatrzymany przez policjantów Oddziału Prewencji KWP w Bydgoszczy. Miało to miejsce w poniedziałek (25.12.2023) na ulicy Płowieckiej we Włocławku. W trakcie kontroli drogowej mundurowi wyczuli od kierowcy audi woń alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości tylko to potwierdziło i wykazało u 35-latka ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy.