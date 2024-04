Wypadek w powiecie włocławskim. Miał 2 promile, uderzył fiatem w drzewo. Zdjęcia

Do wypadku doszło we wtorek (23.04.2024) w powiecie włocławskim. 30-letni mężczyzna, kierujący samochodem marki Fiat, nie zapanował nad pojazdem, co doprowadziło do zjechania na pobocze i uderzenia w drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że konieczna była interwencja służb ratunkowych.