Most na tamie we Włocławku przejdzie remont. Prace będą kosztować blisko 2 miliony złotych. Zdjęcia

Ratusz wybrał wykonawcę remontu mostu na tamie we Włocławku

- Został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na rekonstrukcji mostu nad jazem na stopniu wodnym we Włocławku w ciągu drogi krajowej nr 67, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku” – informuje włocławski ratusz.

Miasto na remont mostu przeznaczyło 1,9 mln zł. Realizacją zadania zainteresowane były cztery firmy. Tylko jedna z nich zmieściła się w proponowanej kwocie – firma WANT z Tczewa, która prace wyceniła na nieco ponad 1,8 mln zł (dokładnie: 1 839 459,45 zł). Złożoną przez nią ofertę uznano za najkorzystniejszą i to właśnie ona zajmie się remontem przeprawy przez Wisłę we Włocławku.